بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق قنا الصحراوي الغربي

أسفر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الدير الغربى، عن إصابة ٤ أشخاص.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الدير الغربى، نتج عنه إصابة كل من: رفيع أشرف حسين ٢١ عاما، عمر محمد عبداللطيف ٢٠ عاما، شاذلي عاشور أحمد ٢١ عاما، محمد حسن أحمد ٢٢ عاما.





ودفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوى سعيد، رئيس فرع الهيئة بقنا، بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



