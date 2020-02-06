على الطريقة الكونغولية.. هل يتراجع اتحاد الكرة بشأن تأجيل قمة الأهلى والزمالك؟

أثار تعنت اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني بشأن عدم الموافقة على تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري تساؤلات عديدة.





ويشارك النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى صن داونز الجنوب إفريقي فيما يواجه الزمالك الترجى التونسى فى السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير ويعقبه لقائي الذهاب والإياب فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.





البعض يرى أن اتحاد الكرة لا يقف إلى جانب الأندية المصرية خاصة وأن رباعي الأندية الأهلى والزمالك والمصري وبيراميدز يشاركون ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية ما يعني أن عناصر الفرق تخوض مهمة قومية باسم مصر خارج الديار.





على النقيض قام الاتحاد الكونغولى فور الإعلان عن نتائج قرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا ومواجهة فريق مازيمبي نظيره الرجاء المغربي قام بتأجيل 3 مباريات فى الدورى المحلي فى إطار المساندة للفريق فى مشواره الإفريقي.





صدى البلد يسلط الضوء على أزمة عدم تأجيل قمة الأهلي والزمالك قبل لقاءات ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقي.





الزمالك يستغيث

طالب هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها يوم 24 فبراير المقبل ضمن مباريات الدوري المصري إلى أجل غير مسمى.





وأكد هاني زادة، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك يطالب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل المباراة، مشددا على أن مباريات القمة لها مذاقها الخاص، ويجب التحضير لها بشكل جيد مضيفا أن مباراة السوبر المصري ستقام يوم 20 فبراير في الإمارات لذلك يجب تأجيل المباراة الأخرى.





اتحاد الكرة يصدم الزمالك

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، مشددا على أنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.





كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا.





كلمة السر

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كلمة السر وراء عدم تأجيل مباراة القمة المؤجلة بين النادي الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز والمحدد لها يوم 24 فبراير الجارى.





قال المصدر إن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية وراء رفض طلب نادى الزمالك تأجيل لقاء القمة المؤجلة والتمسك بإقامتها فى موعدها.





لفت إلى أن محمد فضل استند إلى رفضه طلب هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بتأجيل القمة المؤجلة بين الأهلى والزمالك إلى عدم المساهمة فى إرباك جدول الدورى المحلى فى ظل وجود العديد من اللقاءات المؤجلة لقطبي الكرة المصرية.





الكونغو يدعم مازيمبي

قرر بشكل رسمي الإتحاد الكونغولي تأجيل 3 مباريات لفريق تي بي مازيمبي لفتح مجال أمام الفريق من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في دور ربع النهائي بدورى أبطال إفريقيا.





وتم تأجيل مباراة مازيمبي أمام سانت إيلوى لوبوبو والتى كان مقررا لها يوم 16 فبراير الجاري ومباراة دون بوسكو يوم 19 من الشهر ذاته ومواجهة فيتا كلوب يوم 23 فبراير أيضا إلى أجل غير مسمى.





ومن المقرر أن يواجه الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولى والرجاء المغربي الفائز من مباراة الترجي والزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا كما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي والفائز من من لقاء الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.





ويستعد مازيمبي للدخول في معسكر تدريبي مغلق في المغرب، يمتد لأكثر من 10 أيام، من أجل التكيف مع الأجواء في المملكة قبل مباراة الذهاب أمام "النسور".





وأكد الفريق الكونغولي عبر موقعه الرسمي، أنه إلى جانب اللاعبين والطاقم الفني، سيرافق البعثة طاقم طبي، للوقوف على كل صغيرة وكبيرة، من أجل التحضير للمباراة في ظروف جيدة وإيجابية.