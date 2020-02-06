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أخبار العالم

شاهد.. حريق ضخم يلتهم محطة قطار تاريخية في تركيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن حريقا ضخما التهم محطة قطار ديلوفاسي التاريخية في تركيا بمدينة كوجالي شمال البلاد.

واشتعلت النيران في المحطة التاريخية، التي تم إنشاؤها في عام 1950، لسبب غير معلوم، وخلال فترة قصيرة تفاقمت النيران لتلتهم المبنى بأكمله.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، حاولت فرق الاطفاء على مدار ساعتين السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى بأكمله وحوله إلى رماد، إلى أن نجحت في السيطرة عليه.

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