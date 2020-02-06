45.456 مليار دولار حاليا.. خبير يكشف أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

أعلن البنك المركزى ، اليوم الخميس ، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 456ر45 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 419ر45 مليار دولار في ديسمبر السابق له.





قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي في نهاية يناير الماضي إلى 456ر45 مليار دولار مقارنة بنحو 419ر45 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه، جاء من عائد بيع السندات وأذون الخزانة.أضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عوائد السياحة ساهمت أيضا في ارتفاع الاحتياطي النقدي والتي شهدت أعلى مستوى في تاريخها خلال العام المالي 2019/2018، وذلك بجانب تحويلات المصريين بالخارج وأرباح قناة السويس وصادرات الغاز.