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رياضة

رقم 9 .. مروان محسن يرث وليد ازارو في الأهلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:32 م
مروان محسن ووليد
مروان محسن ووليد آزارو
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يسرى غازى
ظهر مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي بقميص رقم 9 أمام نادى بيراميدز فى اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل فى إطار منافسات الدورى الممتاز 

يأتى ذلك للمرة الأولى بعد رحيل المغربي وليد أزارو، والذي كان يرتدي هذا القميص قبل انتقاله للاتفاق السعودي، كما سيرتدي السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد للمارد الأحمر ، القميص رقم 18.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- محمود متولي -أيمن أشرف- أحمد فتحي.

خط الوسط: حسين الشحات- أليو ديانج-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

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