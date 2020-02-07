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محافظات

10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:16 ص
أول مستشفى تخصصي
أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري
تشهد محافظة البحيرة لأول مرة إنشاء مستشفى تخصصى للأطفال ليخدم جميع الأطفال المرضى بدائرة محافظة البحيرة ويقدم موقع" صدى البلد" الاخبارى اهم ١٠ معلومات عن مستشفى دمسنا التخصصي للأطفال كخدمة للقراء.

-تم تحويل مستشفى التكاملى بدمسنا لمستشفى تخصصي للأطفال لتخدم جميع اطفال محافظة البحيرة بالكامل.

-تقدر عمليات تطوير مبانى المستشفى بتكلفة استثمارية ٥ مليون جنيه.

-تبلغ تكلفة توريد الأجهزة والمعدات من وزارة الصحة باستثمارات ٧ مليون جنيه.

-تضم المستشفى العديد من الأسرة والأجهزة الطبية الحديثة من اهمها " ٣٤ حضانه - ١٠ سرير عنايه- 25 مونيتور١١جهاز تنفس صناعى،وجهازى ايكووسونار.

-يعمل بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال 12 طبيب اخصائى و 10 نواب  و4 اطباء تعاقد لوحده العنايهةو8 صيادله و ٢٩  فنيين معمل ،وأشعه وصيانة.

-تتكون مستشفى دمسنا التخصصي للأطفال من ثلاثة طوابق الطابق الاول يضم عيادات تخصصيه  ، قلب الاطفال ،و بنك الدم، ومعمل وسويتش المستشفى.

-يضم الطابق الثانى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال  (٥٦) حضانه .

-يتكون الطابق الثالث من جناحين الاول عبارة عن عنايه مركزه اطفال تتسع لعدد ١٩ سرير .

-الجناح الثاني عبارة عن قسم داخلى يتسع لعدد ٢٤ سرير ثلاثة وحدات تخصصيه (قلب اطفال ٦ اسره – صدر اطفال ٦ اسره - جهاز هضمي اطفال ٦ اسره + ٦ اسره وحدة ما بعد العمليات - post operative).

-ويضم الجناح الثانى للطابق الثالث لمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال (٤) غرف تم انشائهم كدور رابع مخصص لشئون العاملين وشئون ماليه واداريه وشئون مقر.

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10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور
10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور
10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور
10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور
10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور
10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور
10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور
10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للأطفال بالبحيرة .. صور
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