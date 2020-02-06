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رياضة

الدوري السعودي.. النصر يواصل التعثر ويتعادل مع الفتح

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:37 م
النصر السعودي
النصر السعودي
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي النصر والفتح، والتي جمعتهما منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي) .

افتتح المغربي عبدالرزاق حمد الله التسجيل للعالمي في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، قبل أن يعادل علي الحسن النتيجة للفتح في الدقيقة 70، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي النصر للنقطة 35 ، بعد تعادله للمباراة الثانية على التوالي، متخلفًا عن المتصدر الهلال بثلاث نقاط، وارتفع رصيد نادي الفتح للنقطة 11 في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.
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