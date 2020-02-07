AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: استدعاء 4 وزراء لخفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:01 ص
غاز المصانع
غاز المصانع
Advertisements
معتز الخصوصى
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة ستضع على أولوياتها خلال الفترة المقبلة مناقشة ملف إعادة فتح المصانع المغلقة مرة اخرى ، خاصة وان إغلاق هذه المصانع يعتبر بمثابة إهدار للمال العام لأنها ثروة قومية.

وأشارت النائبة ايفلين متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنطالب بإستدعاء وزراء المالية والكهرباء والبترول والصناعة لخفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع حتى تدور عجلة الصناعة ، خاصه واننا نفوم باستيراد المنتجات من الخارج نظرا لإرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من الكهرباء والغاز والمياه.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا عندما طالبنا وزير البترول بخفض أسعار الغاز للمصانع كان رده أن هناك مديونية كهرباء على وزارة البترول ، مطالباب بأننا فى حاجة إلى نحصل على أقل سعر للغاز بـ3 دولار ، بدلا من ـ5 دولارات حاليا.

كما طالب وزير المالية بإلغاء القيمة المضافة على المنتج الذى يتم تصنيعه والتى تصل إلى نسبة 14 % ، وذلك حتى يتم دعم المصانع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة لإعادة تسعير الغاز الصناعي.. خبراء: يجب خفض أسعار الطاقة وربطها بالعالمية لإنقاذ المصانع من الإفلاس ودعم التنمية

وزيرة الصناعة أمام البرلمان 12 يناير لمناقشة مشاكل المصانع المتعثرة

الحكومة: لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل..نواب: يجب الاهتمام بتجديد البنية التحتية.. وإعادة النظر في أسعار الكهرباء والمياه والغاز

وزيرة الصناعة أمام البرلمان لمناقشة مشاكل المصانع المتعثرة اليوم

تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع قريبا.. وزير المالية يتعهد للنواب بدعم الصناعة وتعديل الضريبة المضافة.. وإعادة النظر في القيمة الجمركية على الورق المستورد

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الكويتي يكشف حقيقة اختراق طائرة لأجواء البلاد وتحليقها فوق قصر الأمير

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

شجار عنيف وعراك بالأيدي داخل البرلمان الأوكراني.. فيديو

ميسي ينتصر برقم قياسي في ليلة سقوط برشلونة

اليابان: اكتشاف 41 حالة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية

شاهد .. محمد زيدان فى أحدث ظهور له برفقة نجله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. شاهد