برلمانية: استدعاء 4 وزراء لخفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع

قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة ستضع على أولوياتها خلال الفترة المقبلة مناقشة ملف إعادة فتح المصانع المغلقة مرة اخرى ، خاصة وان إغلاق هذه المصانع يعتبر بمثابة إهدار للمال العام لأنها ثروة قومية.





وأشارت النائبة ايفلين متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنطالب بإستدعاء وزراء المالية والكهرباء والبترول والصناعة لخفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع حتى تدور عجلة الصناعة ، خاصه واننا نفوم باستيراد المنتجات من الخارج نظرا لإرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من الكهرباء والغاز والمياه.





وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا عندما طالبنا وزير البترول بخفض أسعار الغاز للمصانع كان رده أن هناك مديونية كهرباء على وزارة البترول ، مطالباب بأننا فى حاجة إلى نحصل على أقل سعر للغاز بـ3 دولار ، بدلا من ـ5 دولارات حاليا.



