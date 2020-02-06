حكاية 60 دقيقة في حريق شقة فيصل.. رضيعان توءم توفي أحدهما مع أشقائه والأب.. وصدمة للزوجة المصابة

استيقظ أهالى شارع القدس بمنطقة فيصل اليوم على أصوات صراخ واستغاثات ليجدوا شقة جارهم خالد التيجانى تنبعث منها الادخنة .. لم يتوان الاهالى فى انقاذ جارهم وأسرته بعد أن حاصرت النيران شقته الكائنة فى الطابق الـ 11 لتلتهم جسده هو و 3 من أطفاله وتصيب زوجته اسماء مصطفى ورضيعها بحروق متفرقة بالجسم.





60 دقيقة عاشها أهالي المنطقة في الساعات الاولى من شروق شمس الخميس بعد 15 دقيقة وصلت الى موقع الحريق قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هاني سعيد مدير شرطة الحماية المدنية بالجيزة، حيث انتقلت 4 سيارات اطفاء مع 3 سيارات اسعاف وسيارة النجدة، وبدأت فرق الحماية المدنية محاولات السيطرة على النيران واخمادها.





أقرأ ايضا | طلبوا فدية 2 مليون جنيه.. الأمن يعيد طفلا مخطوفا ببورسعيد ويضبط الجناة

أقرأ ايضا | علاقة غير شرعية وراء الجريمة.. الأمن العام يكشف لغز جريمة مقتل عاطل





وفي ذات الوقت كان للأهالي مهمة اخرى، فقد قاموا بكسر باب الشقة وحاولوا الدخول الا ان النيران كان قد دمرت كل شيء، فدخل رجال الحماية المدنية والاسعاف وقاموا بإخراج سيدة في العقد الثالث من عمرها وبرفقتها رضيع وهرعت سيارة الاسعاف بهم متوجهة لمستشفي الهرم وباشر رجال الاطفاء دورهم للسيطرة على النيران شيئا فشيئا، حتى وصلوا لإحدى الغرف وعثروا على مدفأة كهربائية متفحمة وبجوارها جثة رضيع وطفلين.

نقل رجال الاسعاف الـ 4 جثث الى الاكياس السوداء واغلقوها ومن ثم نقلوها عبر السيارات الى المشرحة، واستكمل رجال الاطفاء عمليات التبريد الى ان تم السيطرة على الحريق واخماده ونقل الجثث للمشرحة والمصابين للمستشفي خلال ساعة.

المعاينة الاولية والتحريات التى اجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت ان الجثث ترجع لمالك الشقة مجدى ا اربعيني، وطفلته 13 عاما، ونجله 6 سنوات، ونجله الرضيع 5 شهور، والمصابة زوجته اسماء م ثلاثينية ورضيعها توءم المتوفى5 شهور.





واكد شهود العيان امام فرق المباحث ان النيران اشتعلت فجأة واستمعوا لأصوات الصراخ والعويل في كل مكان، وحين خرجوا وجدوا شقة استاذ مجدي تندلع من شرفتها النيران والادخنة فأبلغوا الشرطة والحماية المدنية.





أقرأ ايضا | 3 سنين حب وعلاقة غير شرعية.. حكاية فتاة هربت مع حبيبها في الجيزة





كما اكد حارس العقار ان المتوفى يقطن بالعقار منذ قرابة عام ونصف العام هو وزوجته واطفاله وزرقه الله برضيعين توءم منذ خمسة أشهر، توفى احدهما في الحريق وكشفت التحريات الاولية ان سبب الحريق ماس كهربائي في علبة مفاتيح الكهرباء التى لم تتحمل المدفأة والاجهزة الكهربائية، او حريق في المدفأة ذاتها وعقب السيطرة على الحريق أمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.