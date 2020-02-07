أشرف على ترجمة 200 كتاب إسلامي .. حكاية الدكتور حسين حسان ابن بني سويف

الدكتور " حسين حامد حسان " واحد من أبناء محافظة بني سويف القلائل و هو أحد أفضل "علماء العالم" في الإقتصاد الإسلامي والشريعة في العالم ، و ساهم في إنشاء عدد من الجامعات والكليات في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا.

ولد الدكتور " حسين حامد حسان " في يوم 25 يوليو عام 1932 ببني سويف بقرية جزيرة النور، مركز الواسطي شمال محافظة بني سويف لأسرة بسيطة جدا ، وسرد قصه حياته بلا.تزيين ولا زياده ولا تجميل وذكر ايام ماكان فقيرا ويفتخر بها و ومن أشهر أقواله كان دائما ما يقول المال مال الله ونحن مستخلفين.فيه.





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حصل علي الشهادة الثانوية الأزهرية ثم ألتحق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ثم حصل علي الليسانس من كلية الشريعة بجامعة الأزهر1960.، ثم ماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة1960، ثم ماجستير في القانون المدني من كلية الحقوق جامعة القاهرة1961، ثم دبلوم في القانون المقارن من جامعة نيويورك من المعهد الدولي للقانون المقارن 1964، ثم دكتوراه في الفقه وأصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر1966 ، عمل ﻣﻌﻴﺪﺍ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﻓﻤﺪﺭﺳﺎً ﻓﺄﺳﺘﺎﺫﺍً ﻣﺴﺎﻋﺪﺍً ﻓﺄﺳﺘﺎﺫﺍً ﻓﺮﺋﻴﺴﺎً ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻬﺎ.

كما أنشأ الدكتور حسان وترأس قسم خريجي الشريعة في جامعة محمد بن علي السنوسي - ليبيا - 1967 :1980 "بالإنابة"، ثم أنشأ وترأس مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - بجامعة الملك عبد العزيز، ثم عمل رئيسا لقسم الشريعة بجامعة القاهرة - كلية الحقوق1976 و1981، ثم عمل بالتدريس بجامعة الملك عبد العزيز في مكة - 1978 حتى الآن "بالإنابة" ، واختير عضو بالمركز الدولي للتربية الإسلامية- أم القري، كما رشح عضوا بلجنة الفتوي بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

ثم أعير لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عام 1979م. عقب إعلان باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية. وعين عضوا في مجلس أمناء هذه الجامعة. وتولي رئاستها لمدة أربعة عشر عاما، وأشرف حسان علي مشروع ترجمة 200كتاب إسلامي من اللغة العربية والإنجليزية إلي اللغة الروسية. وقام بطبع وتوزيع هذه الكتب داخل جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق.

ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ . ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺟﻴﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ، ﻭﻛﻠﻒ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﻠﻒ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ جدوي ﻷﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻟﻲ.ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍً ﻷﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ، ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﺪﺓ، ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍً ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

كما عمل ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺒﻨﻚ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻳﻌﻤﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻭﻣﺸﺮﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ . ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻀﻮﺍً ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻳﻌﻤﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، عاون في إنشاء جامعة نور سلطان مبارك الإسلامية بكازاخستان وعين عضوًا بمجلس أمنائها.