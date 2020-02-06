ينتقل إلى البشر .. 5 معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطيور

بعد أن أبلغت المملكة العربية السعودية عن أول تفش لسلالة فيروس H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن، وذلك بعد تفشي الفيروس في الصين.

بعد أن أبلغت المملكة العربية السعودية عن أول تفش لسلالة فيروس H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن، وذلك بعد تفشي الفيروس في الصين.

أحيانا تتشابه أعراض أنفلونز الطيور مع الأنفلونزا العادية لكن يجب مراجعة الطبيب بمجرد الشك فى الإصابة به وأبرز أعراضه

السعال

أو ذبح الدواجن المصابة أو أثناء التعامل مع الطيور أثناء عملية البيع.

5-تعد أبرز أسباب الإصابة بفيروس h5n1 وفقا لموقع هيلث هى لمس أو إزالة ريش الطيور المصابة أو تحضير الدواجن المصابة للطبخ.

1-يعد مرض أنفلونزا الطيور مرض فيروسي يصيب الطيور وقد ينتقل إلى البشر وينتقل هذا الفيروس عن طريق الهواء أصبح الإنسان يصاب به مؤخرا2- أسباب الإصابة نتيجة الاحتكاك المباشر بالطيور البرية و تعد أعراض الإصابة بها الإحساس بالصداعٍ الدائمٍ وهبوط عام في قوى الجسم، وتعب و فقدان الشهية، والإصابة بالإمساك، وارتفاع في درجة حرارة الجسم.3 - أصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن والأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس كما تقل إحتمالية الشفاء.4-والاسهال وصعوبات التنفس و الحمى وآلام العضلات.