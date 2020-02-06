أمانة المرأة بالأزبكية لمستقبل وطن تنظم دورة للقضاء على الأمية ضمن مبادرة "أنت عظيمة"..صور

نظمت أمانة المرأة بالأزبكية بحزب مستقبل وطن برئاسة أسماء محمود فوزى فاعلية "انت عظيمة " شارك فى الفاعلية عدد ١٥ مِن الرجال والسيدات الذين يرغبوا فى الحصول على شهادات محو الأمية.





وذلك بحضور متخصصين فى مجال تعليم الكبار ، يأتى ذلك فى إطار نشاط الحزب للتواصل مع الشارع المصري والتلاحم مع قضاياة ومحاولة المساعدة فى حلها للقضاء على الأمية.





يأتي ذلك في إطار خطة الحزب للتلاحم مع قضايا الشارع المصري ومحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين.



