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مصطفي بكري: أردوغان نقل 4 آلاف إرهابي لمحاربة الجيش الليبي

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:29 م
أردوغان
أردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الميليشيات الإرهابية  التابعة للسراج تهين أهالي طرابلس، ويقتحمون المنازل، ومن يحتج يقتل أو يعتقل أو يعذب في الشارع،  موضحا أن أردوغان يسعى إلى تنفيذ مخططه في ليبيا وهو جزء من مخطط كبير للسيطرة على دول المنطقة. 

وأضاف بكري خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان مع ما يسمى بحكومة الوفاق برئاسة السراج تدعي تستند إلى الشريعة، مستنكرا ذلك قائلا: «أي شرعية تتحدث عنها  شرعية الخيانة والتآمر على الشعب الليبي».

وأشار بكري، إن ما يسمى بوقف إطلاق النار في ليبيا تحول إلى حبر على ورق، وأردوغان، يواصل نقل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، موضحا أنه تم نقل حوالي 4 آلاف إرهابي إلى طرابلس لقتال الجيش الليبي.

وأكد بكيري، أن دويلة قطر هي من تقوم  بعملية التمويل الخاصة بنقلهم من سوريا إلى ليبيا وشراء السلاح والمعلومات تشير إلى أن المرتزقة تخضع لدورات حول تكتيكات حرب الشوارع وزراعة الألغام الأرضية، وتدريب شامل على حمل السلاح. 
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