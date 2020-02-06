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رياضة

حمدي فتحي يساند الأهلي أمام بيراميدز في استاد الدفاع الجوي.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني

حرص الثنائي حمدي فتحي ورامي ربيعة على مساندة فريق الأهلي في لقاء بيراميدز، فى المباراة التى تجمع الفريقين الليلة على استاد الدفاع الجوي، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز.


تواجد فتحي وربيعة في مباراة الأهلي وبيراميدز بعد أن غاب الثنائي ويعاني فتحي من الإصابة ويغيب ربيعة للإيقاف.


انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي.


ويمتلك الأهلي 36 نقطة في صدارة جدول الترتيب بالرصيد الكامل قبل المباراة من 12 لقاء فقط، وفي حالة الفوز سيزيد الفارق مع المقاولون العرب صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط.


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