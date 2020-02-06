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برلمان

مستقبل وطن يهدي مستشفى سمالوط أجهزة ومستلزمات طبية.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:54 م
مستقبل وطن يهدي مستشفى
"مستقبل وطن" يهدي مستشفى سمالوط العام أجهزة ومستلزمات طبية
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أهدى حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، مستشفى سمالوط العام عددا من الاجهزة والمستلزمات الطبية.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية النائب عمرو غلاب امين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور زين الاطناوى أمين التنظيم بالمحافظة.

وكانت امانة الحزب بمركز سمالوط برئاسة محمد نشأت امين المركز توجهت الى مستشفى سمالوط العام من خلال وفد ضم أعضاء هيئة المكتب، وكان في استقبالهم د.عماد صالح مدير المستشفى ، وطهير عبدالفتاح المدير المالي والاداري ، وهاني فرغلي رئيس الوحدة المحلية  لمجلس قروي قلوصنا، وعدد من الاطباء والعاملين بالمستشفى.

وتم التبرع بعدد 3 جركن كحول اثيلى، 500 نظارة حضانة اطفال، 450 وصلة نيزل، 700 جهاز محاليل، 600 كانيولا 24، 4 دستة فيكريل خيوط، 4200 سرنجة 2، 3، 5 سم، 2 جهاز تنفس صناعى، 1 ميزان لوحدة الغسيل الكلوى.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، والوصول الى الأسر أكثر احتياجا وغير القادرين.
مستقبل وطن يهدي مستشفى سمالوط أجهزة ومستلزمات طبية.. صور
مستقبل وطن يهدي مستشفى سمالوط أجهزة ومستلزمات طبية.. صور
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