كشف تفاصيل جديدة عن لقاء البرهان ونتنياهو

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدون وجود أي مسئول سوداني آخر معه.









وقالت صحيفة "الصيحة" وفق ما نقلته عن مصادر مطلعة إن البرهان لم يصطحب معه أي مسئول سوداني، ورافقه طاقم الحراسة فقط.









وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية السودانية اعترضت على اللقاء، واعتبرت أن العلاقات الأجنبية من صميم عمل الدبلوماسية.









وكشف رئيس المجلس السيادي السوداني ، عن الدولة التي نظمت لقاءه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.









وقال البرهان في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة هي من نظمت اللقاء مع نتنياهو في أوغندا.









وأضاف أن لقاءه مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان بهدف رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.









وتوقع البرهان في مؤتمر صحفي أن يلمس السودانيون نتائج التفاهمات التي تمت مع نتنياهو قريبا.









وذكر أن نظرة الدول عن السودان تغيرت عقب انعقاد هذا اللقاء، وتابع أنه أخطر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل الذهاب للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.