خبير: السراج ارتكب حماقة.. والأمل الأكبر في صحوة الشعب الليبي

قال محمد جمعة، الخبير بالشأن الدولي، إن عملية نقل الأسلحة والمرتزقة من قبل أردوغان إلى ليبيا لا يمكن أن يكون دون موافقة الولايات المتحدة، موضحا أن الأسطول السادس الأمريكي قادر على وقف تلك التمويل العسكرية لو أراد.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «مصطفى بكري»، أن هناك غيابا للإرادة الدولية في وقف ما يفعله أردوغان من العربدة في ليبيا، خاصة أن الأسطول السادس الأمريكي متواجد في المتوسط ويحمل 175 طائرة، و12 ألف جندي.





ونوه جمعة، أن الشراكة التركية الروسية في سوريا، من الممكن أن يعاد إنتاجها مرة أخرى في ليبيا، لكن التطورات الأخيرة في إدلب السورية، أدت لتصدع التفاهمات الروسية السورية.





وأشار جمعة إلى ضرورة الصحوة للقبائل الليبية، لحل الأزمة، خاصة أن الأطراف الخارجية قوة لا تهتم إلا بمصالحها فقط، مرددا: