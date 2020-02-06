شاهد.. لحظة ضبط مجرميَن بـ 100 كيلو حشيش في الإسكندرية

نجحت الاجهزة الامنية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحرى بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما (عدد 1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج .. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 7 ملايين جنيه تقريبًا..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.