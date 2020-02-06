شاهد.. لحظة ضبط مجرميَن بـ 100 كيلو حشيش في الإسكندرية

نجحت الاجهزة الامنية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.









تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحرى بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



