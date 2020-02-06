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توك شو

مدير فرقة مسرح شو: المسرح في انحدار منذ 13 عاما.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:03 م
مسرح شو
مسرح شو
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محمود محسن
قالت بيري سلامة مدير فرقة مسرح شو إن المسرح منذ أكثر من 13 عاما وهو في إنحدار، مؤكدة أنه لم يكن هناك محتوى جيد يتم تقديمه وهناك استهتار بقوانين المسرح ولا يوجد جديد يتم تقديمه.  

وأضافت بيري سلامة خلال وجودها ضيفة ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياه أنه في الماضي كان هناك إهتمام بالمسرح، مشيرة إلى أنه تم عمل مسرحيات كثيرة وتمثل تراثا كبيرا. 

وتابعت مدير فرقة مسرح شو: "توليت منصب مديرة مسرح شو منذ عام 2018، ونعرض الأعمال في مسرح الجامعة الأمريكية والهوسابير". 

وأشارت مدير فرقة مسرح شو أنه تم عرض مسرحية العيال كبرت 4 مرات في يوم بمسرح الجامعة الأمريكية وتم عرضها 3 مرات على مدار 3 أيام بـ 3 مسارح مختلفة. 
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