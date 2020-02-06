شاهد.. ضبط عصابة سرقة البترول من خطوط الأنابيب بالأراضى الزراعية

نجحت الاجهزة الامنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب المارة بالأراضى الزراعية.





إستكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط باقى عناصر تشكيل عصابى قاموا بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (9 أشخاص - مقيمين بالمنوفية - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة).. حيث تم ضبط (7 من المتهمين) وبحوزتهم (فرد خرطوش- 3 طلقات من ذات العيار - مسدس صوت – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - سلاح أبيض "سنجة").





وإستمرارًا لتكثيف الجهود وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد باقى عناصر التشكيل (سائقين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، مالك مخزن - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية).



