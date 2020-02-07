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مرأة

فى 3 دقائق.. تخلصي من شعر الجسم الزائد بوصفات طبيعية دون ألم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:31 ص
طرق طبيعية للتخلص
طرق طبيعية للتخلص من الشعر الزائد
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نهى هجرس
تعانى العديد من الفتيات بسبب ظهور الشعر بشكل متكرر، ولا يستطيعن التخلص منه بالطرق التقليدية التى تسبب الآلآم بشكل مبالغ.

ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أبرز الطرق البسيطة للتخلص من الشعر الزائد

الوصفة الأولى:-
استخدمي البيكنج صودا في التخلص من نمو الشعر في الجسم من خلال وضع 1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا و 1 ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون و 1 ملعقة كبيرة من الماء

طريقة الأستخدام:-
 - ضعى جميع المكونات فى إناء
 قلبي جيدا حتى تحصلي على مزيج سميك 
 ثم ضعي المزيج و اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اغسلية بماء ساخن.

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الوصفة الثانية:-
أستخدمى الدقيق والليمون فى التخلص من نمو الشعر عن طريق وضع ملعقتين من الدقيق مع ملعقتين من عصير الليمون، وماء للعجن.

- أمزجى الدقيق مع عصير الليمون جيدًا
- أمزجى الماء للحصول على عجينة
- ضعى العجينة على المنطقى التى تريديها
- أتركى العجينة لمدة 15 دقيقة
- أفركى العجينة فى أتجاة نمو الشعر للتخلص من الشعر الزائد
- أغسلى المنطقة بالماء الفاتر

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