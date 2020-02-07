أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

تشهد
أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرًا من المتغيرات التي أثرت
عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرًا من المتغيرات التي أثرت
عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونقدّم لكم اسعار شيري chery في مصر اليوم.
أسعار السيارات
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175.000 جنية
أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 169.000 جنية حتى 230.000 جنية لأعلى فئة
شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425.000 جنية
شيري تيجو ٨
تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 236.000 جنيه