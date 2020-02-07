أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

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أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرًا من المتغيرات التي أثرت

عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.





ونقدّم لكم اسعار شيري chery في مصر اليوم.



أسعار السيارات أسعار شيرى انفى chery envy بسعر 175.000 جنية



أسعار شيرى اريزو شيري اريزو arrizo 5 2020 اريزو arezo 5 تبدأ من 169.000 جنية حتى 230.000 جنية لأعلى فئة