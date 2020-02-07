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سيارات

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:01 ص
شيري اريزو
شيري اريزو
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اشرف عطية

تشهد
أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرًا من المتغيرات التي أثرت
عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونقدّم لكم اسعار شيري chery في مصر اليوم.

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
أسعار السيارات
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175.000 جنية

أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 169.000 جنية حتى 230.000 جنية لأعلى فئة

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠
أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425.000 جنية
شيري تيجو ٨

تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 236.000 جنيه


أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد اخر تخفيض .. صور













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