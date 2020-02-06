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أخبار العالم

بعد البريكست.. بريطانيا تخطط لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزيرة التجارة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الخميس، أن حكومة بلادها تخطط لإبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تضم "تخفيضات جمركية متبادلة المنفعة" لضمان وصول الشركات البريطانية والأمريكية إلى أسواق بعضهما البعض.


وأوضحت تراس في كلمة لها أمام البرلمان، أن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة يجب أن "توفر تخفيضات شاملة وبعيدة المدى ومتبادلة المنفعة ستزيد من وصول الشركات البريطانية إلى السوق الأمريكية وتخفيض الأسعار وتزيد من خيارات المستهلكين البريطانيين".


ولفتت الوزيرة إلى أن بريطانيا سوف تسعى بثبات إلى تحقيق مصالحها وستكون "مستعدة للانسحاب" إذا كانت شروط الصفقة المستقبلية لا تفي بالمصالح الوطنية.


أيضًا شددت تراس على أن المملكة المتحدة لا تنوي تقديم تنازلات فيما يتعلق بجودة معايير منتجات الغذاء وتربية المواشي.


وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير الجاري، مستكملة العملية التي استمرت ثلاث سنوات ونصف، وبعد بريكست، تبدأ فترة انتقالية، يتعين على لندن خلالها التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى على أشكال التعاون في جميع المجالات.
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