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اقتصاد

خبير: هذه العوامل تؤدي إلى تعظيم مشاركة البورصة في جذب الاستثمار

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:07 م
إيهاب يعقوب خبير
إيهاب يعقوب خبير أسواق المال
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محمد صبيح
قال إيهاب يعقوب خبير أسواق المال إن تعظيم مشاركة سوق المال في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية مرتبط بجذب مزيد من الشركات للقيد داخل السوق. مشيرا إلى أن السوق يفتقر في الوقت الحالي إلى المحفزات.


وشدد يعقوب على ضرورة كسب ثقة المستثمر من خلال المرونة في تنفيذ الإجراءات. مشيرا إلى مخاوف المستثمرين بسبب العديد من المؤثرات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أهمية طمأنة المستثمر من خلال عودة طرق تمويل العميل المبسطة كحافز للاستثمار وإلغاء الضريبة التي أصبحت عائقا للتداول.


وأوضح أن كل الطرق مهيأة للاستثمار فى البورصة وتحقيق ربح مضمون شرط طمأنة المستثمرين لجذب رؤوس الأموال.

 
ولفت يعقوب إلى أن الاقتصاد المصري بشهادة مؤسسات ووكالات عالمية شهد تحسنا ملحوظا إضافة إلى ملاءمة الأجواء المصرية لتحقيق أقصى درجات النجاح وعلى أرض الواقع انخفاض معدل البطالة وتقليل العجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع قيمة الجنيه أمام باقى العملات.

 
وأضاف أن كل هذه العوامل ساهمت في قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع مما يسهل من حركة التجارة والصناعة  والمتبقى عوامل بسيطة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار الآمن بعيدا عن الروتين والإجراءات المعقدة والعقوبات الصارمة.


وأشاد خبير أسواق المال بالنجاحات المتتالية والإنجازات الكثيرة في زمن قياسي للاقتصاد المصري بدعم من القيادة السياسية التي تعمل وسط حروب داخلية وخارجية يجعل لمحاولة عرقلة الاستثمار فى مصر فضلا عن استغلال بعض قنوات الإعلام غير الشريفة لنشر الشائعات.
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