يوم حزين بـ أسوان.. مصرع 14 شخصا وإصابة 4 آخرين فى حادثين





وتسبب الحادث فى مصرع 14 شخصا وإصابة آخر بإصابات متفرقة فى الجسم لتعيش أسوان بشكل عام ومركز ومدينة إدفو بشكل خاص حالة من الحزن الشديد على هؤلاء الضحايا الأبرياء الشهداء.





وفى نفس اليوم ومنذ لحظات تعرضت سيارة ملاكى للانقلاب أمام منطقة الخطارة على بعد 3 كيلو مترات من كمين أبو الريش بحرى بمدينة أسوان.





وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا من النجدة بإصابة 3 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.





وتم تحرير محضر بالواقعة, وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يوم لا ينسى وسيتذكره أهالى محافظة أسوان حيث شهد اليوم الخميس 6 فبراير حادثا مأساويا على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.