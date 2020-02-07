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برلمان

اقتصادية البرلمان تشيد بجهود الحكومة بقطاع النقل .. وتؤكد: انتعاشة مترقبة للسكة الحديد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:11 ص
النائب حسن السيد،
النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان
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القسم السياسى
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية من خلال الشراكة مع شركة "بومبارديه" العالمية سيمثل نقلة نوعية في تاريخ إنشاء هيئة السكة الحديد المصرية بإعتبارها الأقدم علي مستوي العالم لما تعانيه من إهمال وإفتقار التقنيات والمعدات الحديثة.

وأشاد "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بجهود الحكومة وحرصها علي إعادة تأهيل منظومة السكة الحديد وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة وذلك بسبب حرصها الدائم علي سلامة المواطنين وايضا مواكبة التكنولوجيا في مجال الصناعة.

وأوضح النائب حسن السيد، أن إقتراح دخول شركات القطاع الخاص مع هيئة السكة الحديد وشركة "بومبارديه" العالمية سيعود بمكاسب عديدة أهمها توفير العملة الصعبة بشكل كافي ،وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، مما يمكننا من إستغلال أمهر الكفاءات ، بالإضافة إلي زيادة طرق التعاون مع الدول الافريقية الصديقة خاصة جنوب افريقيا .

كما أضاف النائب، أن ذلك المشروع سيكون نقطة البداية لمصر في توطين صناعات السكة الحديد والمترو ، وسيجلب مزيد من المشروعات الإستثمارية بسبب توسيع حلقة الإنتاج علاوة علي تمويل المستثمرين.

وكان قد قال وزير النقل خلال إجتماعه مع رئيس الوزراء ان في خلال الاجتماع طرح مُقترح لإنشاء شركة تتولى تنفيذ هذا المصنع، وأن تكون الشراكة بين شركة بومبارديه العالمية، وشركات قطاع خاص مصرية، وبمشاركة الصندوق السيادي كذلك، وأوضح الوزير أن شركة بومبارديه العالمية، لديها شراكة مع شركات صينية تصنع القطار السريع وغيره من المكونات المرتبطة بهذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، طرح وزير النقل تفاصيل العرض  الذي قدمته شركة "بومبارديه" العالمية تبدي خلاله استعدادها لبدء إنتاج خط المُونوريل الذى سيتم تنفيذه للربط بين إمبابة ومدينة 6 أكتوبر، في مصنع على أرض مصر، تقوم الشركة بإنشائه لإنتاج كل مستلزمات السكة الحديد، والمترو، لافتًا إلى أن الشركة أعربت عن تطلعها للشراكة مع القطاع الخاص المصري، في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يسعى لتغطية الإحتياجات المصرية، وإيجاد أسواق للتصدير للبلدان الأفريقية..
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