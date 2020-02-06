تقرير للتحالف الدولي يكشف عن قادة ميليشيات تعتمد عليهم إيران لاستهداف القوات الأمريكية بالعراق

كشف تقرير جديد صادر عن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، عن شبكة تضم قادة ميليشيات تعتمد عليهم إيران لزيادة نفوذها في العراق، ولاستهداف القوات الأمريكية في العراق.





وأفاد التقرير - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - بأن إيران ما تزال تدرب وتدعم ميليشيات بالعراق لشن حرب ضد الولايات المتحدة، والمشاركة في عمليات القمع التي تستهدف الاحتجاجات الشعبية في العراق.





وأورد التقرير أسماء أبرز قادة الميليشيات العراقية التي تعمل معهم إيران في الوقت الحالي والذين كانوا يتلقون الأوامر مباشرة من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أميركية الشهر الماضي قرب مطار بغداد.





ويضع التقرير - المكون من 114 صفحة - نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قتل في نفس الغارة التي استهدفت قاسم سليماني، على رأس القائمة، واصفا إياه بأنه القائد الفعلي لقوات الحشد الشعبي وعمل أيضا مستشارا لقاسم سليماني وكان عنصر ارتباط بين قوة القدس التي تدعم ميليشيا الحشد الشعبي.





ويشير التقرير إلى أن المهندس كان قائدا في فيلق بدر في ثمانينات القرن الماضي، وعاد إلى العراق في 2005 وانتخب بعدها لعضوية البرلمان وكان مستشارا للعديد من رؤساء الوزراء الذين حكموا بعد عام 2003.