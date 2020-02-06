أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي أمام بيراميدز

أبدي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته بالفوز الثمين الذي تحقق اليوم على بيراميدز في الجولة الـ16 من مباريات الدوري الممتاز.





وقال عبدالحفيظ: «حققنا فوزًا غاليًا في مواجهة اليوم، ولاعبونا قدموا مستوى جيدًا جدًّا، واستحقوا الفوز بالروح القتالية التي قدموها في المباراة لتحقيق الهدف المطلوب وهو النقاط الثلاث».





وأوضح أن شخصية الأهلي لعبت دورًا محوريًّا في الفوز اليوم، وحصد النقاط الثلاث، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان لديه ثقة شديدة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز، رغم التأخر بهدف قبل نهاية المباراة بدقائق معدودة.





وقال عبدالحفيظ: «حتى مع احتساب الوقت الضائع لم نفقد الأمل في إدراك هدف الفوز، خاصة أن الثواني الأخيرة من المباراة تبقى مهمة جدًّا للاعبي الأهلي القادرين على القتال والتسجيل في الأنفاس الأخيرة من اللقاء كما حدث في مواجهة اليوم».





وأشار مدير الكرة إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه جميع لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الثنائى أليو ديانج وأليو بادجي قدما مستوى متميزًا اليوم، ونجحا في قيادة الفريق لتحقيق فوز ثمين للغاية.





يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الـ16 من مباريات الدوري العام، ليحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 39 نقطة.



