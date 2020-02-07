نقل البرلمان تناقش قانون الملاحة البحرية.. الأحد

قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن مناقشة تعديلات قانون الملاحة الداخلية المقدم من قبل الحكومة الذى تم تأجيله لأكثر من جلسة يعد من أولي اهتمامات أجندة اللجنة في الفترة الحالية.





وأكد النائب وحيد قرقر في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ان لجنة النقل بالبرلمان ستناقش قانون الملاحة البحرية خلال إجتماعها يوم الأحد المقبل ، قائلا: "عايزين نخفف العبء علي الطرق البرية" ، وذلك لما تحققه هذه الضوابط والمعايير المرنة التي من شأنها تحقيق الألتزام والصالح العام للمواطن والدولة.





وأشار النائب إلي أن تلك التعديلات ستحقق العديد من الأهداف أهمها تشجيع الأستثمار في مجال النقل النهري وتطوير نشاط نقل الركاب ، مما يسهم في تخفيف الأعباء وتقليص ازدحام الطرق البرية عن طريق نقل البضائع خلال السكك الحديدية وتفعيل دور النقل النهري.





كما أضاف "قرقر" أن مصر تشهد تطورا ملحوظا في تنمية شبكات الطرق والنقل فعلي سبيل المثال طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي الذي تم تطويره بمليار ونصف جنيها ، مشيرا إلى انه جاري إعادة تأهيل أكثر من 5 كباري وذلك في إطار خطي الحكومة لتشجيع الإستثمار ورفع كفاءة منظومة النقل والمواصلات.





وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضي، لجلسة 9 فبراير.





وشهدت الجلسة العامة الثلاثاء قبل الماضي، مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.