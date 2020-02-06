بنك التنمية الصناعية يمول تقنين أوضاع 150 ورشة بشق الثعبان

أعلن ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة لدراسة تمويل عمليات تقنين أوضاع نحو 150 ورشة بمنطقة شق الثعبان، ضمن إجراءات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال استقباله لـ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم بمقر البنك بالقاهرة، بمشاركة حمدي عزام، نائب رئيس البنك.

قال "فهمي" إن البنك يدعم استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وينفذها البنك المركزي المصري؛ لدعم البرامج الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالتزامن مع اجراءات تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد حمدي عزام، نائب رئيس البنك، أن البنك مستمر فى تمويل ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال تدشين مناطق ائتمانية مُتخصّصة فى مجال التمويل الصغير، إضافة لمشاركته، بمُبادرة روّاد النيل الصناعية ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الإسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة فى مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية.

أوضح أن هناك تنسيقا مع الشركاء المعنيين فى المنظومة الاقتصادية لدعم المُنتج المُحلى وزيادة قدراته التنافسية.