نقل البرلمان: إنشاء مصنع لمستلزمات السكة الحديد دفعة اقتصادية كبيرة.. والحكومة تسعى للاكتفاء الذاتي

قال النائب وحيد قرقر،عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن مبادرة شركة بومبارديه العالمية بالتطلع للشراكة مع القطاع الخاص تؤكد إيمانها بوجود كيانات مصرية قوية قادرة علي تنمية قطاع النقل والمواصلات وإنتاج مستلزمات السكة الحديد والمترو، كما تعد تلك المشاركة الوطنية حق أصيل لمستثمري الدولة.





وأشار "قرقر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إلى أن الاهتمام بقطاع النقل يعتبر أحد أهم أولويات القيادة السياسية والدليل علي ذلك هو تشجيعها للصناعة الوطنية عن طريق إدخال صناعات تكميلية تهدف لتنمية هيكل الصناعة بإختلاف أنواعها، وذلك من خلال تصنيع الأجزاء وقطع الغيار التي ستجعل الدولة لديها قدرة عالية من الإكتفاء الذاتي وعدم الإعتماد الكلي علي الإستيراد.





كما أشاد النائب وحيد قرقر، بأداء وزارة النقل التي بمثابة طاقة نور لسلوك الطريق الجيد ، مشيرا إلى أن خطوة إنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات السكة الحديد هي قمة في النجاح وستحدث طفرة كبيرة في مجال الصناعة إضافة إلي تبني إتجاه التصدير.





وكان قد اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لمتابعة جهود توطين صناعة السكك الحديدية والمترو فى مصر.





وخلال الاجتماع، طرح وزير النقل تفاصيل عرض قدمته شركة "بومبارديه" العالمية تبدي خلاله استعدادها لبدء إنتاج خط المُونوريل الذى سيتم تنفيذه للربط بين إمبابة ومدينة 6 أكتوبر، في مصنع على أرض مصر، تقوم الشركة بإنشائه لإنتاج كل مستلزمات السكة الحديد، والمترو، لافتًا إلى أن الشركة أعربت عن تطلعها للشراكة مع القطاع الخاص المصري، في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يسعى لتغطية الإحتياجات المصرية، وإيجاد أسواق للتصدير للبلدان الأفريقية.