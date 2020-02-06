التعليم تنشر على موقعها دليلا للوقاية من الأمراض المعدية.. شاهد تفاصيله

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ان هذا الدليل يشرح طرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية ، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الطلاب و حمايتهم من اي أخطار.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على هذا الدليل الصادر عن وزارة الصحة والذي يشرح الاجراءات الوقائية لجميع الامراض المعدية من خلال





وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، وبعض قيادات وزارتي التربية والتعليم والصحة.



