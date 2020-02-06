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محافظات

قرار بنقل خط السكة الحديد بعد انهيار جدار يعزله عن بحيرة بالخانكة.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:40 م
انهيار جدار عازل
انهيار جدار عازل بين خط قطار وبحيرة بالخانكة
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إبراهيم الهوارى
تسبب انهيار جزء من الجسر الصخري الذي يفصل بين شريط السكة الحديد الخاص بخط "المرج - شبين القناطر" وبين بحيرة عرب العليقات في إثارة حالة من الخوف بين المواطنين.

وقال أهالي المنطقة إن هذا الجزء يتآكل يوما تلو الآخر ما ينذر بوقوع كارثة تهدد حياة المواطنين.

من جانبه أكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة أنه بناء على شكوى بعض أهالي عرب العليقات من تضررهم من قرب خط السكة الحديد من بحيرة المياه بعد تساقط الصخور تم اتخاذ بعض الإجراءات لدرء الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها الركاب، سواء من أهل العرب أو من خارجها.

وأشار ربيع إلى أنه سيتم البدء في إجراءات نقل شريط السكة الحديد حوالي 5 أمتار في اتجاه سور الصوامع بعيدًا عن البحيرة لضمان توفير الأمان الكامل لأهالي المنطقة في ظل مرور القطار خط 23 يوليو وخط شبين القناطر بصفة يومية على هذا الشريط وعدم وجود خط بديل.

قرار بنقل خط السكة الحديد بعد انهيار جدار يعزله عن بحيرة بالخانكة.. صور
قرار بنقل خط السكة الحديد بعد انهيار جدار يعزله عن بحيرة بالخانكة.. صور
قرار بنقل خط السكة الحديد بعد انهيار جدار يعزله عن بحيرة بالخانكة.. صور
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