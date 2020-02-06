نائبة: الصحة خالفت معايير اختيار الأطباء للكشف على العائدين من الصين

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن معايير اختيار الأطباء المصريين للكشف عن العائدين من الصين .





وقالت عضو البرلمان فى بيان صحفى، إنه يجري تنفيذ الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد للمصريين القادمين من دولة الصين ، وتم إخلاء مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، وإخلاء فندق المشير ليكون مقرًا لإقامة المصريين العائدين من الصين لحين التأكد مع عدم إصابتهم بفيروس كورونا بشكل كامل.





وتابعت داليا يوسف: إلا أن وزارة الصحة مارست نوعا من عدم الشفافية مع الأطباء الذين تم اختيارهم للكشف عن العائدين من الصين ، حيث أنها وفق نقابة الأطباء، أعلنت عن تدريب وفرص عمل بمرتبات مجزية في محافظة مطروح، وهو ما دفع عددا كبيرا من الأطباء للقبول والذهاب، ليتفاجأوا أنهم سيكونون ضمن الفرق المخصصة لعلاج المصريين العائدين من الصين ، والمحتمل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد".





وأكدت عضو البرلمان أن قيام وزارة الصحة بهذا الأمر تبعه إجبار الأطباء على عدم الخروج من المستشفى المخصص لذلك قبل أن ينتشر الأمر إعلاميا، ما دفع الوزارة لتركهم للعودة مرة أخرى.



