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حوادث

انتحار طالبة ثانوى شنقا فى قنا

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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يوسف رجب

"طرحة" كانت السبيل الوحيد أمام طالبة الثانوى العام للتخلص من حياتها نهائيًا، حيث ربطتها فى سقف المنزل ووضعت رأسها فى الحلقة الدائرية المحكمة وما هى إلا لحظات حتى فارقت الحياة ظنًا منها أنها تخلصت للأبد من أوجاعها النفسية التى تمر بها.


بعد فترة من الغياب داخل غرفتها، وهو أمر غير معتاد لأسرتها، طرقوا عليها الباب مرارًا وتكرارًا دون استجابة، فما كان منهم إلا كسر الباب واقتحام غرفتها، ليفاجأوا بأنها بلا أى حركة أو نبض وحول رقبتها طرحتها التى ترتديها، ولم تفلح محاولاتهم فى إيقاظها.


الأمل لم ينقطع لديهم بأنها لا تزال على قيد الحياة و أنها تمر بغيبوبة أفقدتها النطق والحركة، فتم نقلها إلى مستشفى دشنا المركزى، دون دراية منهم أنها جثة هامدة، ومع وصولهم وتوقيع الكشف الطبى عليها، تبين أنها فارقت الحياة، لتعلو صرخات الأسرة على فقيدتهم داخل جدران المستشفى.


وأقر والداها أن ابنتهما تتمتع بسيرة طيبة بين زميلاتها و داخل أسرتها، وأن مرورها بأزمة نفسية منذ فترة طويلة، قد يكون وراء ارتكابها هذا الفعل بحق نفسها، للتخلص مما تعانيه من آلام ومتاعب نفسية.


وكان اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد وفاة أسماء.خ 19 عاما " طالبة بالصف الثانى الثانوى" شنقًا بقطعة قماش" طرحه" داخل منزلها، وتبين من التحريات الأولية للمباحث، أن الفتاة كانت تمر بظروف نفسية ما دفعها إلى التخلص من حياتها بالانتحار.

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