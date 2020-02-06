سيد عبدالحفيظ يكشف نقطة التحول في مباراة الأهلي وبيراميدز.. فيديو

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي فريقه كان لديهم شراسة أكثر ومسئولية أكبر في نهاية المباراة أمام بيراميدز.





وقال عبدالحفيظ خلال مداخلة عبر قناة الأهلي، عقب انتهاء المباراة: "النصف ساعة الأخيرة من المباراة كانت بها شراسة أكثر ومسؤولية أكبر، الشوط الأول كنا نمتلك الكرة ونحاول، وفي الشوط الثاني في بدايته كنا نحاول ولكن الشراسة على المرمى لم تأت إلا بعد هدف بيراميدز".





وواصل: "دائمًا مثل هذه المباريات قد تنتهي بفرصة أو ضربة ثابتة، ويجب أن تحضر نفسك لجميع الحالات، أعتقد أن شخصية الأهلي بعد هدف بيراميدز أتت سريعًا، لو لعبنا من البداية بهذه الشراسة كان من الممكن أن تتسهل أكثر من ذلك".





وتابع: "أنها من المباريات الصعبة، ومحطة من المحطات الكبيرة في مشوار الدوري المصري".





وعن ما الحدث بعد إحراز الهدف الثاني؟، قال: "لا أعلم هذا شأن بيراميدز ولا أتدخل فيه، لكن لا أعرف سبب الاعتراض، ضربة ركنية ولعبت سريعًا، وكنا ننادي من الخارج باللعب سريعًا".





وأكمل تصريحاته قائلًا: "الهدف الذي دخل مرمانا استفز لاعبي الأهلي، ومن المفترض ألا يحدث من البداية، نقطة التحول بالنسبة لنا هو الهدف الذي دخل مرمانا، مباراة بيراميدز درس من دروس كرة القدم، أن المباراة مهما تبدو أنها في المتناول وسهلة لكن في لحظة ممكن تبتعد عنك".





وعن أليو ديانج، قال: "كان اختيارا موفقا جدًا للأهلي، وأول من رشحه لنا هو أنيس بوجلبان، لا أتحدث عن أدائه أتحدث عن الصفات الشخصية التي تريد أن تنجح باستمرار وتبحث عن الذي ينقصها".





واختتم حديثه قائلًا: "الذي يدخل الأهلي لا يشعر أنه غريب، بل كأنه في بيته، نتحدث مع اللاعبين عندما تأتي لكي تدافع عن قميص الأهلي كأنك تدافع عن بيتك، الروح يجب أن تكون متواجدة والعزيمة والإصرار".







