AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قصة شعب.. الروانديون من إبادة جماعية لمعدلات تنمية مرتفعة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:30 م
قصة شعب.. الروانديين
قصة شعب.. الروانديين من إبادة جماعية لمعدلات تنمية مرتفعة
Advertisements
أمينة الدسوقى
عانى الشعب الرواندي من إبادات جماعية أودت بحياة ما يقرب من مليون شخص، وبالرغم من ذلك استطاع أن يضرب مثلا رائعا فى القدرة على النهوض واستجماع القوى من أجل بناء وتنمية بلاده.

فشعب رواندا الذى تعرض لإبادات جماعية فى إبريل 1994 والتى تعد أكثر الإبادات الجماعية في التاريخ في القرن العشرين، استطاع أن ينقل بلاده إلى موقع اقتصادى كبير إلى أن أطلق عليها سنغافورة أفريقيا.

الإبادة الجماعية التى تعرض لها الشعب الرواندى كانت حدثا قائم اعلى العنصرية من مجموعة الأغلبية هوتو والذين قاموا بذبح ما يقرب من مليون شخص من جماعة الأقلية التوتسي في مدة 100 يوم بواسطة استخدام المنجل.

سكان رواندا معظمهم من البانتو وأشهرهم مجموعة الهوتو والتى تشكل 80% من سكان البلاد، وهم أصل سكان رواندا، والجماعة الثانية التوتسي ونسبتهم 10% ويشكلون الطبقة الأرستقراطية، وباقي السكان من جماعات التوا.

كان شكل التنظيم الاجتماعي في المنطقة الأقرب هو نظام العشيرة، فلم تقتصر العشائر على الأنساب أو المنطقة الجغرافية، وكان معظمها من الهوتو والتوتسي والتوا، إلا أن الحكومات المتعاقبة لرواندا سعت إلى علاج القضايا التى ظهرت من الإبادة الجماعية فى 2006 حيث تم البدء فى تقسيم جديد للمحافظات، من أجل إلغاء القوة المركزية وتغيير الديموغرافية.

تتميز رواندا بأنها أرض الألف تل حيث تنفرد بالمناخ الجيد والطبيعة الخلابة التى تجذب إليها الكثيرين من العالم، فضلا عن تحقيق طفرات كبيرة من حيث معدل النمو والإقتصاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنغافورة أفريقيا.. كيف أبهرت رواندا العالم بتقدمها

ترشيحاتنا

التعليم العالي تعلن موعد عودة الدراسة الجامعية وكيفية مواجهة كورونا

حسن شحاتة فى سوسة لـ خلافة مدرب الأهلي السابق.. تفاصيل

شقيقته حاولت إخفاء الجريمة.. الأمن العام يضبط شابا قتل والده بالعبور

بالملايات وكمامات ضد الكورونا.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصيني فى مدينة نصر

ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

حضور فني وإعلامي عريض في عزاء نادية لطفي بمسجد الشرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسراب الخفافيش تثير الذعر بين سكان مدينة أسترالية.. شاهد

قطار الأهلي يدهس بيراميدز 2-1 فى مباراة مثيرة بالدوري

لقطات تحبس الأنفاس.. مواجهة بين ضفدع وثعبان سام تنتهي بمفاجأة