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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن إصابة 4 بفيروس كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن إصابة أربعة حالات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المصابين إلى 23 شخصا ، أحدهم أظهرت نتيجة التحاليل الأولية عدم اصابته لكن تبين لاحقا اصابته من خلال فحص طبي. 

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم التأكد من إصابة ثلاثة كوريين من أسر مرضى سابقين والذين كانوا على اتصال بهم ، بالإضافة إلى سيدة صينية دخلت كوريا بهدف السياحة في 23 يناير ، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية.

ودعت الصحة العامة في كوريا إلى توفير المزيد من الاهتمام بالأشخاص الذين تم فحصهم بالفعل.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الكوريين الثلاثة خضعوا للحجر صحي قبل تشخيصهم بالمرض ، كما تم نقل جميع الحالات المصابة مؤخرًا إلى حجر صحي مناسب حتى يمكن مراقبتها وعلاجها.

وذكر أن الـ 21 شخصًا المتواجدين حاليًا قيد الحجر الصحي بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس حالتهم مستقرة، وأن الأطباء وافقوا على خروج اثنين من المرضى حتى الآن بعد تعافيهم والتأكد من عدم وجود أي مخاطر صحية على المخالطين لهم.

وقال المركز إن المريض الأول الذي زار الصين يبلغ من العمر 55 عامًا، بينما الأخرى سيدة صينية تبلغ من العمر 35 عامًا ، مشيرة إلى أنه ثبت إصابتها بفيروس كورونا يوم 20 يناير الماضي بعد عودتها من مدينة ووهان لتصبح بذلك أول حالة مصابة بهذا الفيروس في كوريا الجنوبية.
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