حلم الثراء السريع قاده للموت.. حكاية دفن نجار حيًا أثناء التنقيب عن الآثار فى بني سويف

لقي نجار مصرعه، اثر إنهيار الرمال عليه بمنطقة جبلية شرق الطريق الصحراوي الغربي القاهرة اسيوط بزمام دائرة مركز ناصر شمال بني سويف، اثناء حفره وتنقيبه عن الآثار، ولم يتم استخراجه، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية نحو استخراجه.





تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بالابلاغ " علي . م . ص " 21 عاما، نجار مسلح مقيم شارع الصوفي بقسم ثان بمحافظة الفيوم، بورود معلومات بوفاته في الرمال بمنطقة صحراوية جبلية شرق الطريق الصحراوي الغربي اثر إنهيارها عليه اثناء تنقيبه عن الآثار.





وتبين أن ابن المتوفي تلقى معلومات من كل من : " سيد . ك . ا" 35 عاما، حداد، و" عبد المنعم . س . ك " 58 عاما، حداد، صديقيّ والده، ويقيمان بحي الصوفي بالفيوم، بإنهيار الرمال على والده " محمد . ص . ع " 48 عاما، نجار، اثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة جبلية بشرق الطريق الصحراوي الغربي القاهرة اسيوط نطاق مركز ناصر، ولم يتم استخراج.





وتبين أن المتوفي محرر محضر بغيابه تح رقم 289 إداري قسم ثان الفيوم من 12 يوما.





كلفت إدارة البحث الجنائي بتحرى الواقعة، وتحرر المحضر رقم 519 إداري مركز ناصر، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة.