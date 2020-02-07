جداول الفصل الدراسي الثاني لكلية الإعلام بجامعة القاهرة..صور





ذلك وقد أعلنت كلية الإعلام عن عدد من النشاطات خلال إجازة منتصف العام، حيث أطلقت عدد من الدورات للطلاب المقدين بالكلية، فضلا عن دورة هامة للدراسات العليا في مجال مناهج البحوث.





حيث أهتمت جامعة القاهرة خلال إجازة منتصف العام، بالمشاركة في عدد من الفاعليات والنشطات الهامة، من أبرزها أسبوع الفتيات في الفيوم، والمسابقات الرياضية التي شاركت بها الجامعة مع بعض من الجامعات الحكومية الأخري.





وقد فاز خلال تلك المسابقات فريق الفتيات للسلة بجامعة القاهرة علي فريق الفتيات بجامعة الأزهر بنتجة 10:40.

أعلنت كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة عن الجداول الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2019/2020، لكل الفرق الدراسية.