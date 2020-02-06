صندوق النقد الدولي: نفاد ثروات الخليج من النفط في 2034

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، نفاد ثروات الخليج من النفط بحلول عام 2034، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.





وأشاد الصندوق بالإجراءات التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على النفط، في ضوء التحديات الجديدة وأبرزها تلك المرتبطة بالبيئة.





وقال الصندوق في تقرير جديد له: "لقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى الحد من اعتمادها على النفط، وتقوم جميعها بتنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصاداتها، وكذلك لتنويع الإيرادات المالية والخارجية.





ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقدين القادمين، فإن الضرورة المالية المرتبطة بذلك قد تكون أكبر وأكثر إلحاحا من الخطط الحالية لدول مجلس التعاون".





وأضاف: "سوق النفط يمر بتغييرات أساسية، وتعمل التقنيات الحديثة على زيادة إمدادات النفط من المصادر القديمة والجديدة، في حين أن المخاوف المتزايدة بشأن البيئة تدفع العالم إلى الابتعاد تدريجيا عن النفط".





وذكر التقرير: "هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا للبلدان المصدرة للنفط، ولا سيما الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي التي تمثل خمس إنتاج النفط في العالم".