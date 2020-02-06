AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صندوق النقد الدولي: نفاد ثروات الخليج من النفط في 2034

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:35 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، نفاد ثروات الخليج من النفط بحلول عام 2034، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار. 

وأشاد الصندوق بالإجراءات التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على النفط، في ضوء التحديات الجديدة وأبرزها تلك المرتبطة بالبيئة.

وقال الصندوق في تقرير جديد له: "لقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى الحد من اعتمادها على النفط، وتقوم جميعها بتنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصاداتها، وكذلك لتنويع الإيرادات المالية والخارجية. 

ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقدين القادمين، فإن الضرورة المالية المرتبطة بذلك قد تكون أكبر وأكثر إلحاحا من الخطط الحالية لدول مجلس التعاون".

وأضاف: "سوق النفط يمر بتغييرات أساسية، وتعمل التقنيات الحديثة على زيادة إمدادات النفط من المصادر القديمة والجديدة، في حين أن المخاوف المتزايدة بشأن البيئة تدفع العالم إلى الابتعاد تدريجيا عن النفط". 

وذكر التقرير: "هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا للبلدان المصدرة للنفط، ولا سيما الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي التي تمثل خمس إنتاج النفط في العالم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب أسعار النفط المنخفضة.. البنك الدولي يؤكد ضعف آفاق النمو بمنطقة الخليج العربي.. وتقرير دولي: الاقتصاد القطري يسجل نموا متواضعا.. ومعدل النمو في الناتج المحلي في السعودية بلغ 0.4%

صندوق النقد يقلص توقعات نمو السعودية لعام 2020 إلى 1.9%

ترشيحاتنا

شاهد.. ضبط عصابة سرقة البترول من خطوط الأنابيب بالأراضى الزراعية

سيد عبدالحفيظ يكشف نقطة التحول في مباراة الأهلي وبيراميدز.. فيديو

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي أمام بيراميدز

تمزيق غشاء البكارة بطرق غير طبيعية .. النقض: من حق الزوجة طلب الطلاق

قطار الأهلي يدهس بيراميدز 2-1 فى مباراة مثيرة بالدوري

شقيقته حاولت إخفاء الجريمة.. الأمن العام يضبط شابا قتل والده بالعبور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسراب الخفافيش تثير الذعر بين سكان مدينة أسترالية.. شاهد

قطار الأهلي يدهس بيراميدز 2-1 فى مباراة مثيرة بالدوري

لقطات تحبس الأنفاس.. مواجهة بين ضفدع وثعبان سام تنتهي بمفاجأة