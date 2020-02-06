أخبار الرياضة اليوم الخميس 6-2-2020

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة جاءت كالآتي:





اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه بيراميدز بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى ، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .













حرص امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي علي الاحتفال بشكل مختلف علي فوز الفريق الاحمر علي بيراميدز 2-1 في مسابقة الدوري.













أبدي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي سعادته البالغة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز .









غاب لاعبو فريق النجم الساحلي عن تدريبات الفريق، اليوم، الخميس، اعتراضا، على قرار مجلس إدارة النادي برحيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق.













قال عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق إن نادي ليفربول الإنجليزي يعد أحد الفرق المرشحة للمشاركة في مهرجان اعتزاله.













كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة كواليس إحتساب الدولي ابراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الهدف الثاني للمارد الأحمر الذي أحرزه إليو ديانج فى مرمى المهدى سليمان.













أبدي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته بالفوز الثمين الذي تحقق اليوم على بيراميدز في الجولة الـ16 من مباريات الدوري الممتاز.







