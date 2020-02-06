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الرئيس السابق لشعبة المستوردين يوضح تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن هناك سيناريوهين اثنين لتأثير فيروس كورونا في الوقت الحالي والمستقبلي.

وأضاف أحمد شيحة خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور" الفضائية، ان السيناريو الأول هو لو استمرت حالة الفزع وانتشار الوباء بالشكل الذي نرأه سيكون له تأثير مباشر على جميع الاقتصاد العالمي.

وتابع الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن الصين من أكبر دول العالم المصدرة وخاصة مستلزمات الانتاج وقطع الغيار.

وأوضح أحمد شيحة، ان مستلزماتنا من قطع الغيار، تشكل نسبة 80%، مضيفا أن انتشار الوباء بصورة كبيرة يؤدي إلى مشكلة كبيرة بتوقف خطوط الإنتاج فى بعض المصانع.

وأشار إلى أن، السيناريو الثاني وهو المتوقع من وجهة نظره هو أن الصين تسعى بكل جهودها للقضاء على الفيروس لانه لو انتشر في الصين ستكون ضربة قاضية للاقتصاد الصيني على مستوي العالم.
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