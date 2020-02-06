AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

افتتاح مهرجان السدر للأفلام البيئية في أبوظبي

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:34 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
Advertisements
محمود نوفل
افتتح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مهرجان السدر للأفلام البيئية في منارة السعديات بأبوظبي.

وألقت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي الكلمة الافتتاحية ،وتبع ذلك كلمة مجموعة التاريخ الطبيعي لدولة الإمارات ثم عرض الفيلم البيئي "القطرس" الحائز على عدة جوائز مهمة.

تنظم المهرجان جامعة زايد وهيئة البيئة أبوظبي وتستضيفه منارة السعديات و يستمر ثلاثة أيام والدخول إلى جميع عروض الأفلام وورش العمل والفعاليات مجاني لجميع أفراد المجتمع .

يهدف المهرجان إلى تعميق المناقشات حول الموضوعات البيئية وجعلها جزءً من الحوارات اليومية كما سيتم عرض العديد من الأفلام السينمائية البارزة ومنها "مرحبًا بكم إلى سدوم "الاهدار" "والدن" و "قصة البلاستيك" بالإضافة إلى الأنشطة الإبداعية ومنها عرض أفلام قصيرة مثل "La Chant du Styrene" للمخرج الفرنسي آلان رينايس في خيمة تم تصميمها على شكل سمكة.

كما يتضمن المهرجان ورش عمل وأنشطة مختلفة على مدار ثلاثة أيام منها ما يناقش البصمة الكربونية في صناعة الأفلام وورشة عمل تحمل عنوان "القديم هو الجديد" الذي يشرح عملية إعادة تدوير الأشياء لتحقيق استخدام أمثل لها ..كما تنظم فعالية تحمل عنوان " نفس الطعم الرائع وجبة عشاء بدون اهدار" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان.

وتدعم رؤية المهرجان الإبداع وتوليد الأفكار وإنشاء الروابط وتسريع وتيرة العمل المشترك بين الجامعات والمؤسسات والمجتمعات في دولة الإمارات وذلك لتشجيع الفكر النقدي حول القضايا البيئية الملحة وتعزيز الإسراع في اعتماد خيارات مستدامة في حياتنا اليومية .

حضر الافتتاح سلامة الشامسي مديرة متحف قصر الحصن والدكتور فارس هواري عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة زايد و عدد من الشخصيات والمهتمين بالبيئة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبناء زايد يرفعون راية التسامح والسلام فى المغرب

إرث الأوّلين.. 10 وجهات للاحتفال باليوم الوطني في الإمارات

الإعلان عن فريق مهرجان عمان السينمائي الدولي.. حنا عطاالله فى إدارته الفنية.. والكشف عن الأفلام المشاركة فبراير المقبل

عرض ستموت في العشرين في افتتاح مهرجان العين السينمائي.. تعرف على تفاصيل الدورة الثانية

تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العين السينمائي.. عرض الفيلم السوداني ستموت في العشرين في الافتتاح.. ومبادرة سينما الشاطئ إضافة جديدة

مهرجان الجبل الثقافي بالفجيرة يحتفي بالطبيعة والإنسان

ترشيحاتنا

حكاية 60 دقيقة في حريق شقة فيصل.. رضيعان توءم توفي أحدهما مع أشقائه والأب.. وصدمة للزوجة المصابة

اتحاد الكرة يحسم الجدل .. قمة الأهلي والزمالك المؤجلة فى موعدها

الدوري المصري.. علي جبر يلدغ الأهلي بالهدف الأول

رفْضْ طلب الزمالك .. محمد فضل كلمة السر فى إقامة قمة الأهلى فى موعدها

تضارب الأنباء حول وفاة الطبيب الصيني مكتشف فيروس كورونا المستجد

شركات السياحة : ارتفاع أسعار عمرة رمضان 4 آلاف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسراب الخفافيش تثير الذعر بين سكان مدينة أسترالية.. شاهد

قطار الأهلي يدهس بيراميدز 2-1 فى مباراة مثيرة بالدوري

لقطات تحبس الأنفاس.. مواجهة بين ضفدع وثعبان سام تنتهي بمفاجأة