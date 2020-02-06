افتتاح مهرجان السدر للأفلام البيئية في أبوظبي

افتتح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مهرجان السدر للأفلام البيئية في منارة السعديات بأبوظبي.





وألقت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي الكلمة الافتتاحية ،وتبع ذلك كلمة مجموعة التاريخ الطبيعي لدولة الإمارات ثم عرض الفيلم البيئي "القطرس" الحائز على عدة جوائز مهمة.





تنظم المهرجان جامعة زايد وهيئة البيئة أبوظبي وتستضيفه منارة السعديات و يستمر ثلاثة أيام والدخول إلى جميع عروض الأفلام وورش العمل والفعاليات مجاني لجميع أفراد المجتمع .





يهدف المهرجان إلى تعميق المناقشات حول الموضوعات البيئية وجعلها جزءً من الحوارات اليومية كما سيتم عرض العديد من الأفلام السينمائية البارزة ومنها "مرحبًا بكم إلى سدوم "الاهدار" "والدن" و "قصة البلاستيك" بالإضافة إلى الأنشطة الإبداعية ومنها عرض أفلام قصيرة مثل "La Chant du Styrene" للمخرج الفرنسي آلان رينايس في خيمة تم تصميمها على شكل سمكة.





كما يتضمن المهرجان ورش عمل وأنشطة مختلفة على مدار ثلاثة أيام منها ما يناقش البصمة الكربونية في صناعة الأفلام وورشة عمل تحمل عنوان "القديم هو الجديد" الذي يشرح عملية إعادة تدوير الأشياء لتحقيق استخدام أمثل لها ..كما تنظم فعالية تحمل عنوان " نفس الطعم الرائع وجبة عشاء بدون اهدار" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان.





وتدعم رؤية المهرجان الإبداع وتوليد الأفكار وإنشاء الروابط وتسريع وتيرة العمل المشترك بين الجامعات والمؤسسات والمجتمعات في دولة الإمارات وذلك لتشجيع الفكر النقدي حول القضايا البيئية الملحة وتعزيز الإسراع في اعتماد خيارات مستدامة في حياتنا اليومية .



