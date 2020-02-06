فيفى عبده ولبلبة وشهيرة ولبنى عبد العزيز فى عزاء نادية لطفى.. صور

كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.





ودخلت نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، ما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.









وتعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

كان في مقدمة الحضور كل من: أشرف زكي، لبلبة، شهيرة، لبنى عبد العزيز، فيفى عبده، لميس الحديدي، منال سلامة، رجاء حسين، مصطفى بكري، زكي فطين عبد الوهاب، ومحمود قابيل، بالإضافة إلى صابرين، دلال عبد العزيز.بالإضافة إلى نجوى فؤاد، إلهام شاهين، سمير صبري، عزت العلايلي، بوسي شلبي، لبنى عبد العزيز، وفيفي عبده.