مجهول الهوية.. الأمن يكثف الجهود لكشف لغز العثور على جثة طفل بترعة الإبراهيمية

تكثف مباحث مركز شرطة الواسطى بمحافظة بني سويف، جهودها في كشف ملابسات العثور، مساء الخميس، على جثة طفل 5 أعوام، بترعة الإبراهيمية، بجوار وحدة مرور الواسطى، بدائرة المركز، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.





تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، غريقًا بمياه ترعة الإبراهيمية، بدائرة المركز، ولم يتم التعرف على هويته.



