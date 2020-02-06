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حوادث

مجهول الهوية.. الأمن يكثف الجهود لكشف لغز العثور على جثة طفل بترعة الإبراهيمية

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تكثف مباحث مركز شرطة الواسطى بمحافظة بني سويف، جهودها في كشف ملابسات العثور، مساء الخميس، على جثة طفل 5 أعوام، بترعة الإبراهيمية، بجوار وحدة مرور الواسطى، بدائرة المركز، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، غريقًا بمياه ترعة الإبراهيمية، بدائرة المركز، ولم يتم التعرف على هويته.

وشّكل مدير الأمن فريق بحث، بإِشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير البحث الجنائي، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى، لمعرفة ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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