لن تصدق الفرق بعد 117 عاما.. صورة تجمع باب زويلة في زمنين مختلفين

حصل موقع صدى البلد على صورة تظهر باب زويلة في زمنين مختلفين بفارق 117 عاما.





وتظهر الصورة التي نشرتها إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي التقطها أحد المصورين ،علي الناحية اليسري باب زويلة في القاهرة سنة ١٩٠٣ والناحية اليمنى سنة ٢٠٢٠.





يعود تاريخ باب زويلة لعصر جوهر الصقلى مؤسس القاهرة ، ذلك القائد الشجاع الذي خشي على مدينته من الهجوم، فقرر تحصينها بسور ضخم له 3 بوابات أكبرها، باب زويلة.





شهد العام 485 هجرية (1092 ميلادي)، بناء الباب الذي يتكون من كتلة بنائية ضخمة عمقها25 مترا وعرضها25.72 متر وارتفاعها 24 مترا عن مستوى الشارع.





يعرف باب زويلة أيضا باسم بوابة المتولي ، ت شتهر البوابة بواقعة تعليق رؤوس رسل هولاكو قائد التتار أسفلها حينما أتوا مهددين مصر، كما أعدم عليه أيضًا آخر سلاطين المماليك طومان باي بعد دخول سليم الأول مصر وتحويلها بعد ذلك لولاية عثمانية.





برجين مستديرين أهم مايشكل البوابة إذ يبرز ثلث الكتلة النبائية خارج السور ويتوسط البرجين ممر مكشوف يؤدي الي باب المدخل ويرتفع البرجان الي ثلثي الارتفاع في بناء مصمت ويأتي في الثلث العلوي من كل منهما حجرة دفاع يغطيها قبو طولي يتقاطع مع قبو عرضي.





أما سبب التسمية جاءت نسبة إلى مدينة زويلة في عمق الصحراء الليبية نظرا لكونه الباب الذي تخرج منه القوافل المتجهة غربا.





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