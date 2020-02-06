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رياضة

شاهد.. رد فعل جهاز الأهلي بعد هدف التعادل مع بيراميدز

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد، رد فعل دكة الأهلي بعد هدف التعادل فى شباك بيراميدز.

وظهرت فرحة عارمة علي جهاز الأهلي واللاعبين، وخاصة سيد عبدالحفيظ وفايلر.

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه بيراميدز بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 39  فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 فى المركز الخامس من جدول الترتيب.
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