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رياضة

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
رصدت عدسة صدى البلد، لحظة تعدي علي جبر مدافع بيراميدز علي إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي بعد انتهاء اللقاء.

وتدخل الأمن علي الفور لحماية إبراهيم نور الدين، وجاء ذلك بعدما طرد الحكم ثنائي فريق بيراميدز مما دفع علي خبر للاعتداء عليه.

وظهرت حالة غضب كبيرة من ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز تجاه إبراهيم نور الدين.

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه بيراميدز بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 39  فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 فى المركز الخامس من جدول الترتيب.
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