للتخفيف من أعباء المعيشة والحفاظ على صحة المواطن.. مستقبل وطن ينظم عددا من الفاعليات الجماهيرية.. وإطلاق مبادرة جديدة للكشف بالمجان على المواطنين

ونظمت أمانة الاميرية لحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور ياسر مهران امين القسم ، ورشة لتعليم الرسم والزخرفة للأطفال بمقر الحزب بالدائرة.

وأهدى حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، مستشفى سمالوط العام عددا من الاجهزة والمستلزمات الطبية.





وأقيمت الفعالية تحت رعاية النائب عمرو غلاب امين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور زين الاطناوى أمين التنظيم بالمحافظة.





وكانت امانة الحزب بمركز سمالوط برئاسة محمد نشأت امين المركز توجهت الى مستشفى سمالوط العام من خلال وفد ضم أعضاء هيئة المكتب، وكان في استقبالهم د.عماد صالح مدير المستشفى ، وطهير عبدالفتاح المدير المالي والاداري ، وهاني فرغلي رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي قلوصنا، وعدد من الاطباء والعاملين بالمستشفى.





وتم التبرع بعدد 3 جركن كحول اثيلى، 500 نظارة حضانة اطفال، 450 وصلة نيزل، 700 جهاز محاليل، 600 كانيولا 24، 4 دستة فيكريل خيوط، 4200 سرنجة 2، 3، 5 سم، 2 جهاز تنفس صناعى، 1 ميزان لوحدة الغسيل الكلوى.





ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، والوصول الى الأسر أكثر احتياجا وغير القادرين.



