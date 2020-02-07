للتخفيف من أعباء المعيشة والحفاظ على صحة المواطن.. مستقبل وطن ينظم عددا من الفاعليات الجماهيرية.. وإطلاق مبادرة جديدة للكشف بالمجان على المواطنين

أمانة المرأة بالأزبكية لمستقبل وطن تنظم دورة للقضاء على الأمية ضمن مبادرة "أنت عظيمة"
أمانة الأميرية لمستقبل وطن تنظم ورشة لتعليم الرسم والزخرفة
مستقبل وطن يهدي مستشفى سمالوط أجهزة ومستلزمات طبية
نظم حزب مستقبل وطن عدد من الفاعليات الجماهيرية خلال الساعات القليلة الماضية ، حيث واصل حزب مستقبل وطن، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الخدمية للتخفيف من أعباء المعيشة والحفاظ علي صحة المواطن.
ونظم حزب مستقبل وطن أمس الخميس " مبادرة عيادات مستقبل وطن" للكشف والعلاج بالمجان بتخصصات نساء – أطفال – باطنة بمستشفي سان بول بمنطقة حدائق القبة.
وجدير بالذكر أن هذه المبادرة شهدت رواجًا واستحسانًا لدي المواطنين علي مدار يومين بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وتقدم المبادرة الكشف والدواء بالمجان من الساعة الـ 10 صباحًا حتي الساعة الـ 3 عصرًا.
ونظمت أمانة المرأة بالأزبكية بحزب مستقبل وطن برئاسة أسماء محمود فوزى فاعلية "انت عظيمة " شارك فى الفاعلية عدد ١٥ مِن الرجال والسيدات الذين يرغبوا فى الحصول على شهادات محو الأمية.
وذلك بحضور متخصصين فى مجال تعليم الكبار ، يأتى ذلك فى إطار نشاط الحزب للتواصل مع الشارع المصري والتلاحم مع قضاياة ومحاولة المساعدة فى حلها للقضاء على الأمية.
ونظمت أمانة الاميرية لحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور ياسر مهران امين القسم ، ورشة لتعليم الرسم والزخرفة للأطفال بمقر الحزب بالدائرة.
وأهدى حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، مستشفى سمالوط العام عددا من الاجهزة والمستلزمات الطبية.
وأقيمت الفعالية تحت رعاية النائب عمرو غلاب امين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور زين الاطناوى أمين التنظيم بالمحافظة.
وكانت امانة الحزب بمركز سمالوط برئاسة محمد نشأت امين المركز توجهت الى مستشفى سمالوط العام من خلال وفد ضم أعضاء هيئة المكتب، وكان في استقبالهم د.عماد صالح مدير المستشفى ، وطهير عبدالفتاح المدير المالي والاداري ، وهاني فرغلي رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي قلوصنا، وعدد من الاطباء والعاملين بالمستشفى.
وتم التبرع بعدد 3 جركن كحول اثيلى، 500 نظارة حضانة اطفال، 450 وصلة نيزل، 700 جهاز محاليل، 600 كانيولا 24، 4 دستة فيكريل خيوط، 4200 سرنجة 2، 3، 5 سم، 2 جهاز تنفس صناعى، 1 ميزان لوحدة الغسيل الكلوى.
ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، والوصول الى الأسر أكثر احتياجا وغير القادرين.
يأتي ذلك في إطار خطة الحزب للتلاحم مع قضايا الشارع المصري ومحاوله التخفيف الأعباء عن المواطنين ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب والاطفال.
يشار إلى أن حزب مستقبل وطن لديه خطة للتفاعل مع المواطنين من خلال العديد من الأنشطة التي يقدمها سواء اجتماعية أو ثقافية ، أو دينية وتربوية انسانية.